Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della volontà del Cagliari di trattenere Sebastiano Esposito, con Pisacane che lo vuole al centro del progetto. Nel frattempo, però, non si fermano le voci sulle indiscrezioni relative al calciatore classe 2002. Le indiscrezioni relative a una possibile cessione dell'attaccante - riferisce La Nuova Sardegna - hanno fatto arrabbiare ii tifosi rossoblù. Tutto l'ambiente sardo desidera fortemente che Esposito possa proseguire il proprio cammino con la maglia rossoblu.

La valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche l'Inter osserva la sua situazione, visto che i nerazzurri detengono il 40% sulla futura rivendita.

Sezione: Mercato / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 21:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione