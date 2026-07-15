L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand si improvvisa insider di mercato e lancia una clamorosa indiscrezione a proposito della campagna acquisti dei Red Devils, annunciando un arrivo imminente dalla Roma: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Manu Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline", ovvero 53 milioni di euro. "Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Michael Carrick", ha dichiarato Ferdinand dal suo canale Youtube.

Il centrocampista francese, reduce dalla sconfitta nella semifinale dei Mondiali contro la Spagna, è uno dei nomi caldi in uscita in casa Roma, con l'Inter che da tempo monitora la sua situazione, anche se non è ancora chiaro se a Trigoria saranno disposti a privarsene dopo aver resistito alle sirene nerazzurre nei mesi scorsi.