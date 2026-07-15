Manca sempre meno al ritorno in campo dell'Inter U23, che si appresta a vivere la seconda stagione della sua storia. Dopo il dodicesimo posto di qualche mese fa nel girone A, è probabile che i nerazzurri finiscano nel girone C, quello del Sud Italia, con la rotazione delle seconde squadre prevista dal regolamento. Quando diventerà ufficiale il tutto? Il 29 luglio, con la comunicazione delle sessanta squadre per la prossima stagione e la ripartizione nei tre gironi.

Serie C: il 29 luglio i gironi, ecco le altre date

Una volta comunicati i gironi, come detto il 29 luglio, sarà la volta dei calendari. Bisognerà aspettare solamente ventiquattro ore, con il programma delle partite che sarà pubblicato il 30 luglio alle 12 sui canali social della Lega Pro. Altre ventiquattro ore e, il 31 luglio, saranno ufficializzate date e orari delle prime giornate, con la collocazione precisa delle varie partite.

Prima del via del campionato, la Coppa Italia Serie C. Come l'anno scorso si parte a metà agosto, una settimana prima del via della regular season di Serie C. Le prime partite di coppa si terranno il 14 agosto, mentre il campionato inizierà venerdì 21 agosto, con i primi turni che, a ragion veduta visto il caldo di fine estate, si giocheranno nel tardo pomeriggio o in serale. Tutta la Serie C sarà trasmessa su Sky, con Sky Wifi che è lo sponsor ufficiale della gara. Inoltre, una gara a settimana andrà in onda su RaiSport. L'Inter U23 di Stefano Vecchi si prepara dunque a scoprire i suoi nuovi avversari.