Oggi pomeriggio durante la conferenza stampa ad Appiano Gentile il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha comunicato in via ufficiale quello che già era immaginabile: Anan Khalaili non ha ottenuto l'idoneità sportiva e non potrà giocare in Italia nel risponderle norme vigenti. Operazione di mercato ampiamente conclusa che salta all'ultimo scoglio, quello delle visite.

Incassata la notizia che per lui è stata sicuramente un fulmine a ciel sereno, Khalaili ha lasciato Milano con il suo agente Boaz Goren per tornare in Israele. Domani ci si aspetta che il procuratore rilasci delle dichiarazioni per chiarire, dal punto di vista del giocatore, quanto è accaduto.