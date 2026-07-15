Sono andate in scena ieri le prime partite di ritorno del primo turno preliminare di Champions League. Impresa importante per gli armeni dell'Ararat, che riescono a ribaltare il doppio confronto con il Riga; ribaltano l'esito dell'andata anche gli Shamrock Rovers che battono per 5-1 i maltesi del Floriana dopo il 2-0 subito all'andata, mentre il Levski Sofia travolge per 4-0 il Borac Banja Luka, Finisce la corsa dei sammarinesi del Tre Fiori battuti anche al ritorno dalla formazione nordirlandese del Larne. Oggi le restanti quattro partite compresa la sfida tra Sutjeska Niksic e Kairat Almaty: all'andata i kazaki si sono imposti per 2-1.

Questo il quadro completo:

Sabah Baku-New Saints 2-0/2-1

Floriana-Shamrock Rovers 2-0/1-5

Flora Tallinn-Iberia 2-3/2-2

Lincoln Red Imps-Inter Club d'Escaldes 3-1/1-1

Tre Fiori-Larne 0-1/1-2

Ararat-Riga 2-0/3-2

Vardar-KuPS 0-2/3-2 d.t.s.

Zalgiris-Drita 1-1/3-2

Borac Banja Luka-Levski Sofia 1-1/0-4

Vikingur Reykjavik-Gyor 1-0/2-2

ML Vitebsk-Universitatea Craiova 1-4 - Ritorno 15 luglio

Petrocub Hincesti-Egnatia 1-1 - Ritorno 15 luglio

Kairat-Sutjeska 2-1 - Ritorno 15 luglio

Klaksvik-Atert Bissen 2-1 - Ritorno 15 luglio