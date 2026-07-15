La famiglia Zanetti raddoppia: se Javier non ha bisogno di presentazioni, suo figlio Tomas invece è meno conosciuto. Classe 2012, è reduce da una stagione fantastica in Accademia Inter. Con l'U14 della società satellite nerazzurra ha segnato 27 gol in campionato, giocando mediano. Numeri che gli sono valsi il Pallone d'oro 2025/2026 della testata Sprint e Sport, sempre attenta al calcio giovanile. E proprio Sprint&Sport ha intervistato insieme Javier Zanetti e Tomas.

Le risposte di Javier e Tomas Zanetti

Prima domanda: giocatore preferito della Nazionale argentina impegnata al Mondiale 2026. Risposta facile per entrambi: "Messi", ha detto Pupi, seguito a ruota dal figlio. Poi si è passati all'Inter. Il vicepresidente nerazzurro ha detto: "A me piace sempre sottolineare tutta la squadra, credo che quando fai parte di un gruppo che ha vinto come ha vinto l'Inter quest'anno, bisogna dire tutta la squadra". Meno diplomatico Tomas, che ha puntato su capitan Lautaro.

Poi si è passati a due domande extra-campo: "Milano o Buenos Aires?", ha chiesto il giornalista di Sprint e Sport. Zanetti sr. e Zanetti jr. si sono trovati d'accordo, scegliendo la capitale argentina. E tra pizza e asado, entrambi hanno scelto il secondo, rimarcando nuovamente il sentimento albiceleste dei due. Sul gol più bello del figlio, Zanetti ha detto: "Il gol al Milan, al Vismara", mentre Tomas ha detto: "Il gol in finale di Coppa UEFA del '98". Infine, la domanda delle domande: chi vincerà il Mondiale? "Il cuore mi dice Argentina, sappiamo che sarà durissima, però io mi auguro che vinca l'Argentina", ha detto l'ex capitano dell'Inter, con Tomas che ha aggiunto: "Anche io".