Non bastassero le immagini spuntate nelle scorse settimane, l'Inter offre un ulteriore indizio su quella che sarà la maglia da trasferta che i nerazzurri adotteranno la prossima stagione, una maglia bianca a strisce sottili blu in stile divisa da baseball. E proprio un richiamo al baseball è presente nel teaser che l'Inter ha fatto sui propri social per annunciare l'imminente rilascio del nuovo away kit, previsto nei prossimi giorni.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 18:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.