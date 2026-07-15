Non bastassero le immagini spuntate nelle scorse settimane, l'Inter offre un ulteriore indizio su quella che sarà la maglia da trasferta che i nerazzurri adotteranno la prossima stagione, una maglia bianca a strisce sottili blu in stile divisa da baseball. E proprio un richiamo al baseball è presente nel teaser che l'Inter ha fatto sui propri social per annunciare l'imminente rilascio del nuovo away kit, previsto nei prossimi giorni.