L'arrivo di Atta rappresenta uno dei segnali più importanti del nuovo corso della Fiorentina. Il centrocampista approda in viola con grandi aspettative e con la possibilità di ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie alle sue qualità tecniche e alla sua duttilità. Dopo una stagione al di sotto delle ambizioni del club, la società ha deciso di intervenire con decisione sul mercato e il direttore sportivo Fabio Paratici ha messo a segno un colpo di prospettiva, puntando su un profilo giovane ma già pronto per il salto di qualità. L'obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e riportare la Fiorentina nelle posizioni di vertice del campionato.

Le prime dichiarazioni di Atta con la maglia della Fiorentina

"Ho scelto la Fiorentina perché qui c'è voglia di farla crescere e io voglio dare il mio contributo, per questo ho pensato che fosse il posto giusto per me". Il centrocampista arrivato dall'Udinese per una cifra di 25 milioni più bonus e una percentuale del 30% a favore del club friulano. Un investimento quindi importante e oneroso per la nuova Fiorentina del ds Fabio Paratici e del tecnico Fabio Grosso. Il neo arrivato ha parlato anche del nuovo tecnico Fabio Grosso: "Ho parlato con entrambi e ho pensato che dovevo fare questa scelta, questo salto di qualità mi aiuterà a diventare ancora più forte - ha aggiunto Atta - Devo imparare ancora tanto ma sono pronto, non sento la pressione e non vedo l'ora di cominciare. E' presto per fissare gli obiettivi di questa stagione, a livello personale spero un giorno di far parte della Nazionale, ma prima voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato la Fiorentina, il presidente e i direttori Paratici, Goretti e Ferrari''. Secondo quanto riportato da ANSA il centrocampista francese indosserà la maglia numero 14 proprio come la sua esperienza vissuta in Friuli, ma soprattutto per il suo idolo Paul Pogba, ha firmato un contratto con i viola sino al 2031 a 1,3 milioni annui.