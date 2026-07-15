Gianluca Mancini resterà alla Roma. Ormai non ci sono più dubbi e Fabrizio Romano svela in serata un retroscena importante connesso alle voci delle scorse settimane: Mancini non è mai stato vicino alla maglia nerazzurra. Il difensore e Cristante firmeranno entrambi i rinnovi con il club giallorosso. Per Mancini è pronto un contratto triennale.