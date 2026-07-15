Gianluca Mancini resterà alla Roma. Ormai non ci sono più dubbi e Fabrizio Romano svela in serata un retroscena importante connesso alle voci delle scorse settimane: Mancini non è mai stato vicino alla maglia nerazzurra. Il difensore e Cristante firmeranno entrambi i rinnovi con il club giallorosso. Per Mancini è pronto un contratto triennale.

Sezione: Mercato / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 19:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione