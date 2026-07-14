Non c'è due senza tre. A quanto pare anche la terza offerta dell'Inter per Curtis Jones, anticipata in UK nei giorni scorsi, è andata a vuoto. Lo sostiene Ben Jacobs di TalkSport, che riporta in esclusiva persino i dettagli del nuovo tentativo nerazzurro di abbattere il muro del Liverpool, poche ore dopo le parole di Andoni Iraola che lo ha definito un grande giocatore, sottolineando come vorrebbe che rimanesse ad Anfield. 

Nello specifico, i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 32 milioni di euro, rifiutati senza mezzi termini dai Reds. Jones rimarrà a Liverpool a meno che la valutazione che viene fatta del classe 2005 di oltre 40 milioni di euro non venga soddisfatta.

Sezione: Copertina / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 12:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.