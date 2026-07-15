Fabio Lupo, direttore sportivo, ha parlatoa a Tuttomercatoweb dei movimenti di calciomercato. Di seguito le sue parole: "Nelle prossime settimane mi aspetto colpi importanti. Il Mondiale rallenta il mercato a cascata in tutte le categorie. Poi dalle prossime settimane il mercato si avvierà velocemente e regalerà sorprese. Nell'aria qualcosa c'è. Mi aspetto movimenti dal Milan, come dall'Inter e dalla Juventus".

E l'Italia? Come vede Maldini?

"La figura di Maldini è di grande rilevanza e personalità. La migliore che si potesse mettere all'apice del calcio".