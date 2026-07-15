E alla fine arriva... la Premier League. A lungo seguito dall'Inter, considerato da molti ormai prossimo a vestire la maglia nerazzurra, Tarik Muharemovic si trasferisce in Inghilterra, nel Leeds, che come se nulla fosse verserà nelle tasche del Sassuolo 40 milioni di euro per il centrale bosniaco. La metà dei quali andrà alla Juventus, nel rispetto degli accordi tra i due club. L'Inter aveva individuato il canterano bianconero come potenziale rinforzo della difesa, ma di certo non sarebbe arrivata alla cifra finale del suo cartellino.

Va anche aggiunto che da tempo i nerazzurri hanno mollato la presa, perché l'ormai ex Sassuolo sarebbe stato il sostituto di Alessandro Bastoni qualora il Barcellona si fosse palesato con un'offerta vera per il classe '99 di Casalmaggiore. Evento mai avvenuto, come prevedibile. Pertanto, non si tratta di un colpo mancato dall'Inter o dell'ennesima beffa dalla Premier League. Semplicemente la strategia nerazzurra, a un certo punto, non ha più previsto il nome di Muharemovic come rinforzo per la difesa.