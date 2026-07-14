Dal piano A (Palestra) al piano B (Khalaili), fino al piano C, che l'Inter sta vagliando per coprire finalmente lo slot lasciato libero da Denzel Dumfries sulla fascia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, l'identikit potrebbe portare a Guela Doué, nome già emerso durante la trattativa per Khalaili. "Si tratta, però, di una pista assai complicata, perché lo Strasburgo, non solo valuta parecchio il suo laterale, ovvero più di 30 milioni di euro, ma non ha nemmeno una grande voglia di cederlo", si legge.

La volontà è quella di trovare un sostituto nel giro di 7-10 giorni. E allora occhio non solo a Doué, ma anche a Spence del Tottenham e a Belghali, seguito più volte. "Ci sarebbe - si legge ancora - anche un altro "esperto" del nostro campionato, su cui l’Inter aveva già messo gli occhi, ovvero lo svizzero Ndoye, per due stagioni al Bologna, e ora al Nottingham Forest. E vale più o meno lo stesso discorso per Molina, transitato dall’Udinese, per poi venire acquistato dall’Atletico Madrid".