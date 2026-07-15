È scattato per l'Ascoli il ritiro di Norcia, che vede operativi anche i due nuovi acquisti Giacomo De Pieri e Sergiu Perciun, arrivati rispettivamente da Inter e Torino. E su questi due ragazzi il direttore sportivo bianconero Matteo Patti si sofferma a parlare ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Perciun lo abbiamo visto giocare in serie A ha 5 presenze in una squadra come il Torino. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qua. De Pieri ha sulle spalle una partita in Champions con l’Inter. Già questo è un timbro del loro valore. De Pieri farà coppia con Andrea Silipo a destra, mentre Perciun potrà agire come centrocampista o trequartista centrale. Il mister gli troverà lo spazio adatto".