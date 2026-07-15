È scattato per l'Ascoli il ritiro di Norcia, che vede operativi anche i due nuovi acquisti Giacomo De Pieri e Sergiu Perciun, arrivati rispettivamente da Inter e Torino. E su questi due ragazzi il direttore sportivo bianconero Matteo Patti si sofferma a parlare ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Perciun lo abbiamo visto giocare in serie A  ha 5 presenze in una squadra come il Torino. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qua. De Pieri ha sulle spalle una partita in Champions con l’Inter. Già questo è un timbro del loro valore. De Pieri farà coppia con Andrea Silipo a destra, mentre Perciun potrà agire come centrocampista o trequartista centrale. Il mister gli troverà lo spazio adatto".

Sezione: Focus / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 16:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.