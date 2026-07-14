Nel commentare per TMW Radio l'alterco a distanza tra Beppe Marotta e l'agente Alessandro Lucci in merito alla questione Marco Palestra, l'agente Beppe Galli si schiera dalla parte di chi ritiene eccessiva la spesa preventivata per l'ex Cagliari: "Il calcio è in mano ai procuratori, dicono, ma è ora di finirla. Non abbiamo soldi, non possiamo competere con gli altri campionati. L'Inter se spendeva 50 milioni con Palestra, avrebbe buttato via soldi. Se spendiamo certe cifre, lo dobbiamo fare per campioni. Il procuratore fa il suo lavoro, fa il meglio per il giocatore. Se c'era l'Inter che offriva una certa cifra e poi arriva il Chelsea e offre di più... L'Inter, anche se è arrivato il Chelsea, era già arrivata a una cifra che era oltre le sue idee. È un giocatore che ha fatto un solo campionato di livello".