Tra i volti nuovi dell'Inter Women di David Sassarini c'è anche l'attaccante spagnola Sheila Garcia, che ai microfoni di Marca racconta le sue sensazioni per questa sua prima avventura lontana dal proprio Paese: "Come è nata l'idea Inter? La mia intenzione era quella di rimanere al Real Madrid e concentrarmi sulla preparazione per la nuova stagione. Tuttavia, l'Inter ha mostrato fin da subito un grande interesse ad ingaggiarmi. È meraviglioso sentire la fiducia che il club ripone in me e vedere l'impegno profuso per concretizzare il trasferimento. L'intera trattativa è stata gestita dal mio agente, dal Real Madrid e dall'Inter, con tutte e tre le parti in costante contatto per trovare la soluzione migliore. L'Inter ha investito una somma considerevole per rendere possibile l'acquisto, e questo dimostra la fiducia che ripone in me. Questo impegno, insieme al progetto che mi hanno presentato, mi ha entusiasmato moltissimo all'idea di questa nuova sfida. Ora spero solo di ripagare questa fiducia sul campo e dimostrare che hanno fatto bene a ingaggiarmi".
Perché hai scelto Milano?
"Perché sentivo che era il posto giusto per fare il passo successivo. L'Inter sta crescendo molto, ha ambizioni e volevo far parte di questo progetto. Inoltre, l'esperienza in un campionato diverso era una sfida che non vedevo l'ora di affrontare".
Cosa ti aspetti dalla tua prima avventura all'estero?
"Voglio crescere sotto ogni aspetto. Uscire dalla propria zona di comfort ti costringe sempre ad imparare, sia in campo che fuori. Voglio adattarmi rapidamente, competere ai massimi livelli e godermi questa esperienza".
Ritroverai una tua ex compagna come Ivana Andrés. Pensi che potrà aiutarti nell'ambientamento?
"Assolutamente. È sempre un vantaggio arrivare in un posto dove si conosce già qualcuno. Sono sicura che mi renderà le cose molto più facili nei primi mesi, anche se non vedo l'ora di conoscere il resto della squadra".
Quali sono le aspirazioni dell'Inter per questa stagione?
"È un club molto ambizioso e vogliamo competere per tutto. Questo è uno dei motivi per cui non vedevo l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Il campionato italiano è molto impegnativo, ma l'obiettivo deve essere quello di lottare in ogni partita e vincere il titolo".
Cosa ti aspetti personalmente da questa nuova fase?
"Voglio giocare con continuità, divertirmi e continuare a crescere come calciatore. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo possibile e dare il massimo".
Sei stata vittima dell'"Operazione Rinnovamento" del Real Madrid. Ti sei sentita presa di mira?
"No, assolutamente no. Inizialmente, tutti i soggetti coinvolti volevano che rimanessi al club. Tuttavia, l'interesse dell'Inter fin dall'inizio è stato significativo, e questo mi ha fatto valutare seriamente tale possibilità. Ho pensato che fosse una splendida opportunità, sia a livello personale che professionale, e credo che arrivi in un ottimo momento della mia carriera. Ecco perché ho deciso di fare questo passo".
Come valuti i tuoi anni al Real Madrid?
"In senso molto positivo. Sono stati anni di grande apprendimento, sia in campo che fuori. Ho condiviso lo spogliatoio con giocatori straordinari e ho vissuto momenti importantissimi in un club che pretende sempre il massimo. Porto con me esperienze che mi hanno aiutato a crescere e che sono sicuro mi saranno utili in questo nuovo capitolo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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