In casa Inter sono ore di riflessione per fare le migliori mosse in chiave mercato. I nomi maggiormente presi in considerazione per la corsia esterna sono Spence, Read e Vanderson. Il prediletto è il primo profilo, che tra l'altro questa sera gioca titolare nella semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina. Il prezzo di Spence, però, è alto. Non ci sono ancora stati contatti diretti tra le parti, secondo quanto riferisce Sky Sport. Aggiornamenti sul profilo di metà campo.

Novità su Jones

Curtis Jones resta l'obiettivo numero uno. Ma la distanza tra le parti, in questo caso, è al momento molto alta. I nerazzurri non hanno ancora mollato la presa, ma ritengono che il prezzo sia molto elevato e forse lo sforzo da fare è eccessivo. Considerando, inoltre, che il contratto di Jones scade nel 2027. E le richieste dei Reds non si sono mai abbassate: 40 milioni di euro. Di lì non si scappa.