"È una partita di calcio; cosa possiamo farci di quello che è successo tanti anni fa? È inutile; fa parte della nostra storia, è triste. Ma è solo una partita. Ci sono persone che hanno sofferto molto, e sarebbe una follia tirarlo fuori". Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, inquadra così in conferenza stampa la semifinale di questa sera contro l'Inghilterra, partita che evoca una forte rivalità che però il tecnico vuole limitare solo all'ambito sportivo. "È una partita contro un grande rivale; non sono qui per gettare benzina sul fuoco. I miei giocatori lo sanno benissimo: è una semifinale di Coppa del Mondo, e già questo è troppo. Abbiamo dei ricordi, e ricordiamo, ma non c'è bisogno di parlarne. È una partita di calcio. Non posso confondere le cose per rispetto di ciò che è accaduto tanti anni fa. È stato un periodo molto triste della nostra storia e non c'è molto che possiamo fare al riguardo. Questa è una partita di calcio; confonderla con il passato sarebbe una follia".

La formazione anti-Inghilterra è già pronta

Tornando ai temi sportivi, Scaloni mette in evidenza la grande fame del suo gruppo: "Abbiamo tanta voglia, tanta ambizione... Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, abbiamo tutto il resto. La voglia di dare tutto fino all'ultimo. Abbiamo bisogno che questi giocatori che ci hanno fatto giocare un buon calcio siano in grado di farlo di nuovo. Hanno dato tutto in questo Mondiale e lo do per scontato. Ho già in mente la formazione, ma non l'ho ancora comunicata. Potremmo apportare qualche modifica; l'idea è di mettere in difficoltà l'avversario e proteggerci dai suoi punti di forza. Nelle ultime partite abbiamo giocato molti minuti e l'idea è di schierare la nostra formazione migliore. Si sono ripresi bene, stanno bene. Vedremo quali cambiamenti faremo. Credo che la squadra giocherà al meglio delle sue possibilità, a prescindere dal fatto che sia campione o meno. Ho sempre pensato così e potrei sbagliarmi. Ma non baso mai le mie analisi su ciò che hanno mostrato in passato, bensì su ciò che stanno mostrando ora".