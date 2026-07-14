Curtis Jones continua a essere uno dei principali obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo. L'interesse del club nerazzurro nei confronti del centrocampista del Liverpool è concreto, confermato ormai da mesi, e il suo nome resta tra quelli seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza.
Smentiti i rumors
Nelle ultime ore, tuttavia, non risultano nuovi sviluppi nella trattativa. Non trovano conferma, infatti, le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Ben Jacobs secondo cui l'Inter avrebbe presentato un'offerta da 32 milioni di euro, respinta dal Liverpool (LEGGI QUI).
Al momento, secondo quanto riportato da Sportitalia, non sono state formulate nuove proposte ufficiali ai Reds. L'interesse dei nerazzurri per Jones resta vivo, ma la situazione non ha registrato passi avanti nelle ultime ore.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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