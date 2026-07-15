Non è dato ancora oggi sapere se Cristian Chivu alla fine gli concederà un'opportunità per dimostrare di meritare la permanenza, intanto Benjamin Pavard è tornato a Milano con le migliori intenzioni. La sua posizione rimane in bilico anche se ultimamente stanno aumentando le voci che lo vorrebbero confermato, sia perché si fa fatica a trovargli una nuova squadra sia perché in difesa sono usciti due giocatori e andrebbero rimpiazzati adeguatamente. Magari il francese può approfittare di questa prima fase stagionale per riconquistare fiducia e punti agli occhi di tutti nell'ambiente nerazzurro.

Intanto, per la maggior parte dei tifosi la sua conferma sarebbe una buona notizia. Questo è l'esito dell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it, in cui è stato chiesto ai lettori se avrebbero dato un'altra occasione a Pavard con la maglia dell'Inter. E alla fine dei giochi ha prevalso il sì, a condizione che lo spogliatoio non abbia preclusioni. Non una vittoria netta di questo partito, ma evidente, quanto basta per individuare i confini della volontà dei tifosi in questa vicenda. Di seguito l'esito del sondaggio.

Dareste un'altra occasione a Pavard?

Sì, se lo spogliatoio fosse d'accordo 62.07%

No, ormai rappresenta il passato 37.93%