Intervenuto sulle frequenze di SportMediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così degli equilibri in seno alla Serie A, soffermandosi sulle big del campionato: "Le due rose migliori, ormai da tanti anni, sono il Napoli e l'Inter, che piazzo al secondo e al primo posto. L'Inter è campione d'Italia ed è quella che ha vinto più scudetti negli ultimi anni, mentre il Napoli è la seconda con più scudetti. La differenza è che l'Inter ha confermato l'allenatore, il Napoli lo ha cambiato e preso Massimiliano Allegri". Le parole riprese da TuttoCagliari.