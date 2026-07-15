Intervenuto sulle frequenze di SportMediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così degli equilibri in seno alla Serie A, soffermandosi sulle big del campionato: "Le due rose migliori, ormai da tanti anni, sono il Napoli e l'Inter, che piazzo al secondo e al primo posto. L'Inter è campione d'Italia ed è quella che ha vinto più scudetti negli ultimi anni, mentre il Napoli è la seconda con più scudetti. La differenza è che l'Inter ha confermato l'allenatore, il Napoli lo ha cambiato e preso Massimiliano Allegri". Le parole riprese da TuttoCagliari.

Sezione: Focus / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 20:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione