L'Inter continua a lavorare per Djed Spence, difensore del Tottenham che sta facendo un buon Mondiale con la Nazionale inglese e le piacerebbe anche arrivare a Cristian Romero, ma secondo Sky Sport l'operazione per l'argentino sarebbe proibitiva in quanto il Cuti costa più di 50 milioni e prende 6,5 milioni di ingaggio. Anche Spence costa di più rispetto a quelli che sarebbero gli obiettivi di spesa dei nerazzurri: l'Inter vorrebbe spendere 25-30 milioni, il Tottenham fa trapelare di volere qualcosa di più. I nerazzurri, comunque, ci sono e proveranno la trattativa. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 23:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.