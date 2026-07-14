L'Inter continua a lavorare per Djed Spence, difensore del Tottenham che sta facendo un buon Mondiale con la Nazionale inglese e le piacerebbe anche arrivare a Cristian Romero, ma secondo Sky Sport l'operazione per l'argentino sarebbe proibitiva in quanto il Cuti costa più di 50 milioni e prende 6,5 milioni di ingaggio. Anche Spence costa di più rispetto a quelli che sarebbero gli obiettivi di spesa dei nerazzurri: l'Inter vorrebbe spendere 25-30 milioni, il Tottenham fa trapelare di volere qualcosa di più. I nerazzurri, comunque, ci sono e proveranno la trattativa.