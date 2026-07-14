Sembrava lanciata verso la sua terza finale Mondiale consecutiva, la Francia di Didier Deschamps. Che invece questa sera a Dallas è andata a infrangersi contro la corazzata Roja vedendo sfumare l'obiettivo dell'atto conclusivo di domenica. Cadono nel peggiore dei modi, i Bleus, sorpresi oltremodo da una Spagna sbarazzina e concreta che si impone col punteggio di 2-0 e stacca meritatamente il biglietto per New York: serata che si apre nel peggiore dei modi per la formazione transalpina che al 22esimo va sotto per la prima volta in questo torneo a causa di un rigore procurato ingenuamente da Lucas Digne che scalcia Lamine Yamal dopo aver perso ingenuamente un pallone: dal dischetto, Mikel Oyarzabal non perdona.

Porro chiude i giochi, delusione Bleus

Una situazione che lascia imbambolata la Francia, incapace di reagire e che oltretutto perde per infortunio anche William Saliba alla mezz'ora. Nel secondo tempo, la sentenza definitiva arriva da Pedro Porro che al minuto 58 sfrutta alla grande la sponda di Dani Olmo e infilza in uscita Mike Maignan. Da lì in poi, i tentativi di rimonta francese si dimostrano alquanto sterili, anzi sono gli iberici ad andare più vicini alla terza rete. Nel finale, si scatenano anche gli 'ole' irrisori dei tifosi delle Furie Rosse ai passaggi dei giocatori in campo. Per la formazione di Marcus Thuram c'è la finalina per il terzo posto di sabato, domani sera toccherà a Lautaro Martinez proseguire la striscia di interisti presenti in una finale mondiale che dura dal 1982 nella seconda semifinale, l'attesissimo match conttro l'Inghilterra.