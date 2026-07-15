Dopo tanti acquisti di grido provenienti dall'estero, il Como mette le mani su un talento di casa nostra: è uffiiciale infatti l'arrivo in riva al Lario di Mattia Liberali, centrocampista offensivo di scuola Milan che si è legato ai biancoazzurri fino al 2031. Liberali è reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro in Serie B, dove ha collezionato 24 presenze con tre gol e quattro assist a referto. "È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi", le sue prime parole da giocatore comasco.

Questo il commento di Cesc Fabregas: "Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita".