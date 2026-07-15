Il talent scout Michele Fratini, interpellato da Radio Firenze Viola, ha parlato di un possibile nuovo acquisto della Fiorentina, paragonandolo a un giocatore interista. Conosce Valdepenas? "Sì. Ricorda molto Dimarco: ha spinta, il mancino educato, fisicamente è messo anche meglio dell'esterno del'Inter. Chiaramente non sto dicendo sia uguale a lui anche come pesantezza, però ricorda quel tipo di profilo", ha detto Fratini.

Dimarco ha fatto una stagione pazzesca. Nella Serie A terminata a fine maggio, nessun calciatore ha contribuito direttamente a più gol di Dimarco, che di ruolo fa il tuttocampista del settore mancino. Ha totalizzato 18 assist, un record nella storia del campionato italiano, e 7 gol: determinante nell'apporto offensivo dello sviluppo di gioco interista.