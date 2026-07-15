È previsto nella giornata odierna un tete-a-tete che vedrà protagonisti Piero Ausilio e Cristian Chivu, direttore sportivo e allenatore dell'Inter. Ne parla Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: l'obiettivo è quello di dettare una linea dopo le difficoltà incontrate recentemente in fase di campagna acquisti. Si vorranno individuare gli obiettivi prioritari per la squadra, a partire dall'esterno nuovo dove Djed Spence rimane il nome in pole position. L'incontro sarà propedeutico alla definizione dei giocatori sui quali puntare. 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 13:33
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.