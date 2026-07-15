È previsto nella giornata odierna un tete-a-tete che vedrà protagonisti Piero Ausilio e Cristian Chivu, direttore sportivo e allenatore dell'Inter. Ne parla Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: l'obiettivo è quello di dettare una linea dopo le difficoltà incontrate recentemente in fase di campagna acquisti. Si vorranno individuare gli obiettivi prioritari per la squadra, a partire dall'esterno nuovo dove Djed Spence rimane il nome in pole position. L'incontro sarà propedeutico alla definizione dei giocatori sui quali puntare.