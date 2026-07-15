La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale (con lui anche il vice Andrea Gervasoni) indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite. Designazioni, era l'ipotesi, legate al gradimento o meno da parte dell'Inter.

Dopo due anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. La Procura di Milano ha anche disposto l'archiviazione per la società FC Internazionale, che è stata iscritta di recente (lo si è saputo solo oggi)

La nostra reazione alla notizia e alcune precisazioni su cosa è accaduto nell'ultimo periodo a livello giornalistico e a livello arbitrale.