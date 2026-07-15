Mirwan Suwarso, presidente del Como, rilasciando un'intervista al canale Youtube Business of Sports ha confermato di avere avuto un contatto con l'Inter e col suo presidente Beppe Marotta per proporgli una sorta di gentleman agreement sul mercato: "Si diceva fossimo in competizione con un’altra squadra italiana per prendere un giocatore britannico. Mi sono detto: chiamo il presidente dell’altra squadra e gli dico: ‘Lo volete? Noi ci tiriamo indietro. Ma se lo prendete, datemi uno dei vostri giocatori’. Lui ha detto: ‘Grazie, lo apprezzo, ti faremo sapere. E se non lo prendiamo, ecco quali sono gli altri nostri obiettivi, li condividiamo con te volentieri’. Ok, lascio un giocatore a un altro club, ma di giocatori ce ne sono tanti. Se penso che sia nel 10% dei migliori giocatori per me, posso lasciarlo all’altra squadra e andare su altri giocatori compresi in quel 10%. Quel tipo di rapporto però aiuta tutti noi a crescere”. Il riferimento, ovviamente, è a Trevoh Chalobah, il difensore del Chelsea che è stato nel mirino di nerazzurri e lariani ma entrambe sembrano aver mollato la presa.

Sogno Real Madrid al Sinigaglia

Suwarso parla anche delle sue aspettative per la partecipazione storica del Como in Champions: "Il nostro obiettivo l’anno scorso era il 6°/7° posto, invece siamo arrivati quarti. Quando abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, Cesc mi ha detto che sarebbe stato un test in vista dell’Europa. Ora ci aspettano momenti duri per i tanti impegni. La squadra dovrà essere più forte, lo staff migliore. Anche perché in Serie A non fa differenza se hai tanti o pochi giocatori cresciuti nel vivaio, in Europa invece le regole cambiano. Sappiamo il valore di questa coppa, non la prendiamo per scontato e non pensiamo di meritare di giocarci per sempre. Potremmo saltare un anno, quindi dobbiamo comportarci come se non fosse il nostro posto, combattendo in modo infernale. Non modificheremo le spese per adattarle a quel palcoscenico. Avversari preferiti? Real Madrid in casa e Barcellona fuori”.