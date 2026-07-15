Domani, come noto, sarà il giorno della partenza dell'Inter per il ritiro tedesco di Donaueschingen nella Foresta Nera. FcInterNews.it illustra quello che sarà il programma della giornata: il gruppo di Cristian Chivu si ritroverà ad Appiano Gentile per una seduta mattutina, per poi prendere il volo intorno alle 17 alla volta di Zurigo, da dove poi raggiungerà in pullman l'Öschberghof, la struttura super accessoriata individuata come quartier generale per la seconda fase della preparazione estiva. Il giorno dopo, ci sarà il primo allenamento sul posto in mattinata.

Simone Togna