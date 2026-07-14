La scaramanzia nel calcio conta eccome, soprattutto quando si parla dell'Argentina. Per la semifinale mondiale contro l'Inghilterra, la Selección scenderà in campo con la divisa blu, la stessa indossata in due delle vittorie più iconiche contro gli inglesi. Una coincidenza che assume un significato particolare anche per l'Inter, grazie al legame simbolico tra Javier Zanetti e Lautaro Martinez.

Quel numero 22

Il primo ricordo legato alla maglia blu porta inevitabilmente al Mondiale del 1986, quando Diego Armando Maradona trascinò l'Argentina al successo per 2-1 nei quarti di finale con la leggendaria "Mano de Dios" e il celebre "Gol del Secolo".

Ma è il precedente del 1998 a parlare direttamente ai colori nerazzurri. Negli ottavi l'Argentina eliminò l'Inghilterra ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi supplementari. A firmare uno dei gol più memorabili fu Javier Zanetti, protagonista di uno storico schema su punizione che ancora oggi è impresso nella memoria dei tifosi.

Quella rete rappresenta anche un dato curioso: è l'ultimo gol segnato dall'Argentina contro l'Inghilterra in una gara ufficiale. Zanetti lo realizzò indossando la maglia blu e il numero 22. Mercoledì la Selección vestirà nuovamente quella divisa. E tra i convocati ci sarà un altro numero 22: Lautaro Martinez. Chissà se la storia ci regalerà un altro passaggio di testimone simbolico tra due grandi protagonisti dell'Inter.