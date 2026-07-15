Non ci saranno reazioni da parte della società Inter dopo la notizia della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano disposta nei confronti di Gianluca Rocchi e dello stesso club nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri. In casa nerazzurra si preferisce pensare alla preparazione in vista della nuova stagione, proseguita questa mattina ad Appiano Gentile con un nuovo allenamento al quale seguirà un pomeriggio libero. Domani il gruppo di Cristian Chivu si ritroverà per prendere il volo alla volta di Donaueschering, sede del ritiro fino al 26 luglio. Il 29 luglio si partirà invece per la tournée tra Hong Kong e Australia dove i nerazzurri sfideranno Milan, Juventus e Manchester City.

Tra i giocatori che saranno presenti anche Benjamin Pavard, che sta mostrando un'attitudine molto positiva in questi giorni come testimonia, secondo Sky Sport, anche la sua disponibilità nel fermarsi per firmare autografi e scattarsi selfie coi tifosi fuori dai cancelli della Pinetina. L'Inter farà le sue valutazioni sul francese, sul quale non ci sono mai stati dubbi in merito al valore.