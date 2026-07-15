Antonio Bana, uno dei legali di Gianluca Rocchi, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la notizia della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano nei confronti del suo assistito: "Ritengo che la Procura abbia vagliato tutti gli atti d'indagine con responsabilità e attenzione, soprattutto quelli a favore di Rocchi. Aspettiamo il passaggio al GIP, ma in questo momento la persona di Rocchi è stata riabilitata dopo un calvario mediatico che lo ha tenuto sotto pressione in questi mesi e dal quale dovrà risalire pian piano, tenendo la testa alta. Poi vedremo come proseguirà il filone di Monza, ma la parte madre ha una sua richiesta di archiviazione. La giustizia sportiva agisce su un piano autonomo, sicuramente avere dei procedimenti dove c'è stata una chiusura o parziale chiusura può dimostrare molte cose che saranno soppesate col giusto rendiconto".

Bana si è anche espresso ai microfoni dell'AGI: "Rocchi è amareggiato, la sua vita è cambiata e ora deve pensare a riabilitarsi. Vorrebbe tornare a lavorare, magari all'estero dove potrebbero prendere in considerazione una figura di arbitro super partes e dalla condotta impeccabile e trasparente come la sua. È il sistema che è sbagliato e deve cambiare per cui i club cercano di tirare per la giacchetta il designatore, chiedendo magari che un arbitro non venga designato perché porta male". Tornando all'indagine, Bana sostiene che "quella dell'archiviazione era l'unica strada percorribile da parte della Procura", considerando che la legge Cartabia prevede la ragionevole previsione di una condanna come condizione per mandare un indagato a processo.