Lautaro Martinez in lacrime al triplice fischio dopo aver segnato il gol decisivo che ha permesso all'Argentina di volare in finale dei Mondiali: "È incredibile, è davvero incredibile - esordisce al fischio finale -. Ho sempre sognato di segnare questo gol, da quando mio padre mi ha comprato un paio di scarpini. Mi sto godendo tutto questo, mi sto godendo la vita. Anche Enzo Fernandez ha segnato un gol fantastico. Questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta", ha detto il Toro al triplice fischio di Argentina-Inghilterra 2-1. E domenica c'è la finale contro la Spagna.