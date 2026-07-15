Novità per quanto riguarda la trattativa in uscita per Matteo Cocchi. Ormai è chiaro che l'esterno bolognese non resterà un altro anno in Serie C. Dopo la prima stagione tra i professionisti con l'Inter U23, il giocatore è destinato a un anno in Serie B. Ieri sembrava quasi tutto fatto per il suo passaggio al Padova, ma il Catanzaro non si è dato per vinto.

Secondo quanto riporta oggi LaCasadiC, il Padova avrebbe l'accordo con l'Inter e starebbe spingendo per avere l'ok anche dal giocatore. Il Catanzaro, che ieri sembrava in netto ritardo sui veneti, starebbe però provando a sopravanzare la concorrenza per accapparrarsi il prestito di Cocchi. In ritardo invece il Pisa, in quella che ormai è destinata a essere una corsa a due. L'Inter, è bene sottolinearlo, manterrebbe comunque il controllo del cartellino del giocatore.