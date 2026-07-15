Novità per quanto riguarda la trattativa in uscita per Matteo Cocchi. Ormai è chiaro che l'esterno bolognese non resterà un altro anno in Serie C. Dopo la prima stagione tra i professionisti con l'Inter U23, il giocatore è destinato a un anno in Serie B. Ieri sembrava quasi tutto fatto per il suo passaggio al Padova, ma il Catanzaro non si è dato per vinto.
Secondo quanto riporta oggi LaCasadiC, il Padova avrebbe l'accordo con l'Inter e starebbe spingendo per avere l'ok anche dal giocatore. Il Catanzaro, che ieri sembrava in netto ritardo sui veneti, starebbe però provando a sopravanzare la concorrenza per accapparrarsi il prestito di Cocchi. In ritardo invece il Pisa, in quella che ormai è destinata a essere una corsa a due. L'Inter, è bene sottolinearlo, manterrebbe comunque il controllo del cartellino del giocatore.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 18:02 Finale mondiale come il Superbowl: si pensa ad un intervallo di 30 minuti
- 17:47 Il Catanzaro tenta di superare il Padova per Cocchi, veneti ancora avanti
- 17:35 Rocchi, Ascione firma l'archiviazione. "Nessun contatto con esponenti Inter"
- 17:33 Tomas Zanetti su papà Javier: "Il suo gol più bello? In finale Coppa UEFA"
- 17:19 L'avv. La Francesca: "Due precisazioni sulla nota della Procura di Milano"
- 17:04 Sheila Garcia: "L'Inter ha investito tanti soldi per me, ripagherò la fiducia"
- 16:49 Facchetti jr., ironia sull'archiviazione: "Cosa resta? Il nulla cosmico"
- 16:35 Alla fine è colpa di Zhang
- 16:25 fcinDomani si parte per il ritiro in Germania: il programma del giorno
- 16:10 Patti, DS Ascoli: "De Pieri ha giocato in UCL, è un timbro del suo valore"
- 16:00 Serie C pronta a partire: le date ufficiali della stagione 2026/2027
- 15:50 Bana: "Rocchi riabilitato, sistema da cambiare. La giustizia sportiva..."
- 15:45 Gli avvocati di Rocchi: "Designazioni fatte in autonomia, è stato dimostrato"
- 15:39 Champions League, 1° preliminare: i risultati delle prime gare di ritorno
- 15:24 Argentina-Inghilterra, Scaloni riporta tutto nei ranghi: "È solo una partita"
- 15:10 Fassone: "Inter una corazzata con struttura organizzativa e gestionale"
- 14:55 Pavard, un rientro con le migliori intenzioni. I tifosi hanno fiducia
- 14:45 Sassarini: "Voglio un'Inter che faccia la partita, senza paura di sbagliare"
- 14:35 Bomba Rio Ferdinand: "Manu Koné allo United per 53 milioni di euro"
- 14:27 Il Messaggero Veneto - Il Leeds forte su Solet: operazione da 25 milioni
- 14:14 Bergomi: "Malagò mi aveva chiesto se volessi essere DT della Nazionale"
- 14:00 Andres: "Felice all'Inter, voglio vincere un titolo con questo club"
- 13:45 SM - L'Inter prova il doppio colpo dal Tottenham. Doué troppo costoso
- 13:33 Caccia agli obiettivi giusti: oggi previsto un faccia a faccia Ausilio-Chivu
- 13:29 INCHIESTA ARBITRI ARCHIVIATA! L'INTER E LO SMOKING BIANCO IMMACOLATO. MA C'È QUALCOSA DA DIRE
- 13:22 Domani il volo per la Germania. Archiviazione, non sono attese reazioni
- 13:15 Viola: "Non ci fu sistema strutturato per interferire sulle nomine"
- 13:05 SI - Lucumì, tra Inter e Juventus si infila l'Al Hilal
- 12:55 Inter archiviata, la Procura: "Diretta conseguenza dell'esclusione del reato"
- 12:52 Derby milanese per Belghali. Il Verona ha deciso il prezzo
- 12:39 Mancini resta alla Roma: fumata bianca per il rinnovo
- 12:30 Inchiesta arbitri, la Procura chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter
- 12:26 Di Maggio saluta l'Inter: "Un privilegio che conserverò per sempre dentro di me"
- 12:13 Muharemovic al Leeds, l'Inter aveva abbandonato da tempo la pista
- 12:00 videoINTER: ritorno al passato... CROATO? PERISIC si candida, KOVACIC offerto
- 11:53 SM - Spence e Romero troppo costosi: operazioni solo last minute
- 11:40 Lautaro vs. Kane, stasera anche Inter e Bayern Monaco tiferanno
- 11:28 Lucumì, oggi scade la clausola: le intenzioni di Inter e Juventus
- 11:16 Spence "mascherato": ecco cos'è successo al laterale inglese
- 11:02 Zanetti: "Inghilterra forte ma vulnerabile. L'Argentina sa soffrire"
- 10:48 Skriniar: "Ho giocato per Inter e PSG, ma i tifosi del Fener sono al primo posto"
- 10:34 TS - Jones-Inter, contatti mai interrotti. Kovacic? Solo in un caso
- 10:20 TS - Pavard, atteggiamento giusto ma deve chiarirsi con Lautaro. Stones? C'è un dettaglio particolare
- 10:06 TS - Spence e Romero valgono 35-40 milioni a testa. Perisic? A fine agosto...
- 09:53 Inter, dalla prossima settimana i primi dialoghi con il Tottenham
- 09:40 CdS - Inter, forte volontà di prendere Jones: Oaktree da convincere. E c'è ancora Frattesi
- 09:26 CdS - Pavard, strada in salita ma vuole restare all'Inter: la risposta dal gruppo
- 09:12 Ndour: "Gol alla Juve la gioia più grande, più di quello all'Inter perché..."
- 08:58 Conte: "C'è un'Inter con e una senza Lautaro. L'azione con l'Egitto è pazzesca perché..."
- 08:44 CdS - Lucumì, oggi scade la clausola: Inter alla finestra. Ma c'è una controindicazione
- 08:30 CdS - Doué o Spence? Inter disposta a spendere più che per Khalaili. Ma le alternative restano
- 08:20 GdS - Jones, trattativa rallentata: piace, ma le priorità sono altre
- 08:10 GdS - Inter, ora Pavard può restare. Stones in difesa? Due dubbi da sciogliere
- 08:00 GdS - Spence-Inter, operazione più da 40 milioni che da 30. Romero: accoppiata difficile perché...
- 00:00 Non fatevi prendere per i fondelli
- 23:50 Sky - Spence-Romero, ostacolo costi: il Tottenham spara alto per entrambi
- 23:44 Nazionale, guadagna posizioni Pirlo. E potrebbe tornare Buffon
- 23:29 Argentina, De Paul: "Amo le sfide come quella con l'Inghilterra"
- 23:15 Gosens torna a casa: l'ex Inter vestirà la maglia del 'suo' Schalke 04
- 23:00 Francia, sogno finale in frantumi: la Spagna vince 2-0 e vola a New York
- 22:49 Verso Argentina-Inghilterra, Mac Allister: "Ci siamo ispirati a Maradona"
- 22:34 RedBird vs. Oaktree per NBA Europe, iniziata l'analisi delle offerte
- 22:20 Pescara, per il centrocampo la nuova idea è Luca Fiordilino
- 22:05 Chi sarà l'esterno sinistro? In pole per i bookies c'è un nome 'inedito'
- 21:51 SI - Romero vuole lasciare il Tottenham, Inter presente. Ma il prezzo...
- 21:36 Inchiesta curve, l'ex ultras milanista Lucci chiede di patteggiare otto anni
- 21:22 Anche Muharemovic vola in Premier: in chiusura l'accordo col Leeds
- 21:07 UFFICIALE - Danilo Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio
- 20:53 San Siro verso la nuova era: iniziata la riqualificazione dell'area esterna
- 20:40 Jones, trattativa in salita. Le parole di Iraola uno scoglio in più