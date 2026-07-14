Sito, m-site, social,... sono molteplici le modalità per avere l'informazione di FcInterNews sempre con sé e a portata di mano, ma c'è anche un altro modo per avere tutte le news sull'Inter anche in modalità push e non perdersi neanche una notizia: scaricare la nuova app di FcInterNews. Più semplice e fluida da navigare, con la possibilità di attivare le notifiche per ricevere direttamente le notizie principali, è stata arricchita con la funzione di scelta tra dark mode e light mode e ridotta la presenza pubblicitaria. E per chi vuole la migliore esperienza possibile senza vedere neanche un banner, è possibile scegliere la versione premium che a meno di un caffé al mese elimina ogni banner pubblicitario. In estate, sotto l'ombrellone, in montagna o in giro per il mondo, l'app di FcInterNews porta il mondo Inter direttamente nella vostra tasca.

Disponibile per iOS e Android, basta aggiornare la propria app o cercare "FcInterNews" su Google Play Store o su App Store per scaricarla (e lasciare una recensione se vi piace).

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