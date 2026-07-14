Oltre ad Alexis Mac Allister, anche Rodrigo De Paul si è fermato a parlare coi cronisti a margine dell'allenamento di rifinitura della Nazionale argentina in vista della sfida di domani sera contro l'Inghilterra che vale un posto nella finale dei Mondiali: "Tutti sanno che amo questo tipo di partite, mi motivano perché hanno un elemento speciale che risveglia in me tante emozioni. Le vivo con grande gioia. Non vedo l'ora", ha dichiarato il giocatore dell'Inter Miami, che poi non si è voluto sbilanciare circa la sua titolarità: "L'allenatore non ha ancora annunciato la formazione, sono tranquillo".

La sfida tra argentini e inglesi va al di là ormai del terreno di gioco, ma De Paul spiega come il CT Lionel Scaloni abbia voluto subito mettere i giusti confini al match di domani: "Quello che ha detto pubblicamente è: si tratta di una partita di calcio. Speriamo che la gente venga a godersi lo spettacolo e che, a fine partita, gli argentini siano molto contenti", ha concluso.