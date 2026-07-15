Karim Benzema fa sognare i tifosi dell'Inter? L'attaccante francese ha postato sui social una foto vintage, che lo ritrae con la maglia dell'Inter con lo sponsor Pirelli. Benzema, dopo qualche stagione al servizio dell'Al-Ittihad, è passato lo scorso 2 febbraio all'Al-Hilal. In Saudi Pro League ha messo a segno 17 gol e 2 assist, oltre a 4 gol in AFC Champions League e 4 in King's Cup. In serata ha deciso di postare questa foto con la maglia dell'Inter, probabilmente mentre si stava allenando.