Karim Benzema fa sognare i tifosi dell'Inter? L'attaccante francese ha postato sui social una foto vintage, che lo ritrae con la maglia dell'Inter con lo sponsor Pirelli. Benzema, dopo qualche stagione al servizio dell'Al-Ittihad, è passato lo scorso 2 febbraio all'Al-Hilal. In Saudi Pro League ha messo a segno 17 gol e 2 assist, oltre a 4 gol in AFC Champions League e 4 in King's Cup. In serata ha deciso di postare questa foto con la maglia dell'Inter, probabilmente mentre si stava allenando.

Sezione: News / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 22:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione