Arturo Di Napoli, interpellato da TMW Radio, ha parlato così di Allegri e del Napoli: "Deve migliorare il risultato dell'ultima stagione. Ha una squadra forte, Allegri sa bene che se è andato lì non è per arrivare terzo. E' una squadra forte, la più forte è l'Inter ma è lì. Poi mi aspetto la Juve di Spalletti che non ha la Champions. Sarà un campionato complicato".