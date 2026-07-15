In pochi ne parlano, ma tra le alternative per la fascia destra dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e lo stop imposto dal CONI ad Anan Khalaili ci sarebbe anche Rafik Belghali, laterale del Verona, retrocesso nella scorsa stagione in Serie B e quindi destinato a salutare in questa finestra di mercato. Ne parla L'Arena, secondo cui dal Napoli alla Juventus, dal Milan all'Inter in tante big hanno sondato il terreno per l'algerino. Ma sono soprattutto le due milanesi che hanno mostrato maggiore interesse.

Per il Milan Belghali è il piano B a Guela Doué, per il quale lo Strasburgo chiedono cifre molto alte. Per i nerazzurri sarebbe un'alternativa più economica da esibire ai tifosi dopo le buone prestazioni al Mondiale che lo hanno rilanciato a seguito di un girone di ritorno in Serie A non esaltante. Il Verona conta di incassare unaa decina di milioni per avviare la ricostruzione della squadra.