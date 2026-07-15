Non si interrompe il record: è ancora salto. Lautaro Martinez segna un gol importantissimo in pieno recupero e fa esplodere di gioia tutti gli argentini, che battono l'Inghilterra e volano in finale dei Mondiali. Record salvo, dicevamo. Perché l'Inter avrà ancora un giocatore nell'ultmo atto della Coppa del Mondo. Dal 1982 la striscia non si è mai interrotta. Si ferma, invece, quella del Bayern Monaco. E l'Inter esalta Lautaro sui social: "Baila por el 22". Implacabile, come sempre.
Sezione: Stats / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 23:12
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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