Non si interrompe il record: è ancora salto. Lautaro Martinez segna un gol importantissimo in pieno recupero e fa esplodere di gioia tutti gli argentini, che battono l'Inghilterra e volano in finale dei Mondiali. Record salvo, dicevamo. Perché l'Inter avrà ancora un giocatore nell'ultmo atto della Coppa del Mondo. Dal 1982 la striscia non si è mai interrotta. Si ferma, invece, quella del Bayern Monaco. E l'Inter esalta Lautaro sui social: "Baila por el 22". Implacabile, come sempre.