La Spagna U19 vince l'Europeo di categoria dopo un grandissimo torneo, battendo in finale la Germania. Decisive le reti di Lopez e Rivas (un gol per tempo, ndr). Percorso pressoché perfetto quello della truppa iberica, che tre giorni fa aveva surclassato 3-0 la Croazia. Un dominio incontrastato sin dalla fase a gironi, dove la Spagna aveva inanellato tre vittorie su tre, segnando 14 gol senza subirne. Quest'oggi l'ipoteca conclusiva nella finale. Dal 73' è entrato in campo anche il giocatore dell'Inter, Zarate Hidalgo, classe 2007.