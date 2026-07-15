Sarà tolto il sipario mercoledì 22 luglio sulla nuova Serie A Women Athora. Dalle ore 15, in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport – media partner della Serie A Women – verranno svelate le 22 giornate del campionato 2026-2027 al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma campione in carica e il Como 1907 neopromosso dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie B. Come lo scorso anno, la Serie A Women Athora sarà trasmessa interamente su DAZN, con una gara a giornata anche sui canali Rai.