Sarà tolto il sipario mercoledì 22 luglio sulla nuova Serie A Women Athora. Dalle ore 15, in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport – media partner della Serie A Women – verranno svelate le 22 giornate del campionato 2026-2027 al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma campione in carica e il Como 1907 neopromosso dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie B. Come lo scorso anno, la Serie A Women Athora sarà trasmessa interamente su DAZN, con una gara a giornata anche sui canali Rai.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 19:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.