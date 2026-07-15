Dopo l’esperienza in prestito della scorsa stagione, Aleksandar Stankovic è pronto ufficialmente a tornare a vestire la maglia dell’Inter con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio nella rosa nerazzurra. Il centrocampista classe 2005 rappresenta un profilo interessante per il presente e soprattutto per il futuro del club: dotato di fisicità, personalità e qualità nella gestione del pallone, può rivelarsi una risorsa utile nelle rotazioni del centrocampo, garantendo energia e alternative in una zona del campo dove l’Inter ha bisogno di mantenere equilibrio. Con la maglia nerazzurra Stankovic ha già raccolto alcune presenze tra prima squadra e competizioni giovanili, maturando esperienza all’interno dell’ambiente interista e mostrando una crescita costante che ha convinto il club a valutarne la permanenza.

La conferma del giornalista sulla permanenza di Stankovic all'Inter

A confermare le ultime indiscrezioni sulla sua permanenza all’Inter è il giornalista belga Sasha Tavolieri, che sul proprio profilo X ha scritto: “Aleksandar Stankovic pronto a restare nell’Inter Milan la prossima stagione poiché la speciale storia di Christian Chivu e Stankovic con i Nerazzurri ha motivato il club a farlo rimanere la prossima stagione”. Secondo quanto riportato dal giornalista, la decisione dell’Inter di puntare sul giovane centrocampista avrebbe anche conseguenze sul mercato: la conferma di Stankovic renderebbe infatti più complicato l’arrivo a Milano di Mandela Keita, mediano belga del Parma da tempo seguito dalla dirigenza nerazzurra.