Mauro Icardi ancora in Serie A, ma questa volta con un'altra maglia? La suggestione era arrivata dieci giorni fa direttamente dai colleghi di TransferFeed. Ma quel che è certo è che l'argentino non proseguirà il suo cammino con la maglia del Galatasaray. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, Icardi ha deciso di lasciare il club turco e sarà dunque disponibile per una nuova avventura all'estero. Lascia il Galatasaray a parametro zero ed è disponibile sin da subito a costo zero sul mercato.