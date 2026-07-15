La nazionale italiana si prepara a una nuova fase di profonda trasformazione dopo l'ennesima delusione del Mondiale. La terza esclusione di fila dal Mondiale ha aperto una riflessione sul futuro del progetto azzurro, spingendo così la Federazione verso una e vera propria rivoluzione. Al centro del nuovo corso ci sono i nomi di Paolo Maldini e Leonardo, chiamati a contribuire alla ricostruzione dell'area tecnica e a dare una nuova idendità alla Nazionale. Mentrre si definiscono strategie e programmi, resta attesa la scelta del prossimo commissario tecnico, con l'annuncio del nuovo allenatore che potrebbe arrivare a breve. La panchina azzurra è il tassello più delicato del progetto: serve una figura capace di rilanciare il gruppo e restituire entusiasmo dopo anni complicatissimi. Tra i nomi valutati per il ruolo di ct è emerso anche quello di Andrea Pirlo, inserito nella lista dei candidati insieme a Roberto Mancini e Antonio Conte. Una candidatura che, però, non sembra convincere pienamente i principali quotidiani sportivi e generalisti italiani.

Il mancato consenso dei giornali italiani

La candidatura di Andrea Pirlo come prossimo allenatore dell'Italia non ha minimamente convinto i giornali italiani, tra cui il Corriere della Sera e La Stampa, entrambi i giornali si sono chiesti : "Cosa c’entra AndreaPirlo? Calciatore leggendario, ma tecnico acerbo, una sola stagione in A alla Juventus - due trofei, certo, ma anche tante contraddizioni: la Champions acciuffata all’ultimo respiro per grazia ricevuta dal Verona vittorioso a Napoli -, poi il Fatih Karagümrük in Turchia, la Sampdoria in B, l’United Fc a Dubai in Seconda divisione", si legge sul giornale torinese. Il quotidiano poi ha continuato esprimendosi : "Lui rivendica d’aver raggiunto ovunque gli obiettivi richiesti dalle società, gli oppositori ricordando esoneri e risoluzioni anticipate, ma il punto è un altro: serve un tecnico giovane o navigato? Una scommessa o una certezza? Nessuna preclusione né posizione: semplicemente Pirlo e Mancini alternativi nella short list fanno pensare che non ci sia chiarezza sul profilo migliore per risollevare l’Italia", conclude in merito il quotidiano.