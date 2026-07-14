Bella accoglienza quella riservata in quel di Zurigo alla Nazionale svizzera, tornata in patria dopo la fine dell'avventura ai Mondiali sancita dalla sconfitta ai quarti di finale per mano dell'Argentina di Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 3-1. La centralissima Turbinenplatz era già piena di tifosi con vessilli rossocrociati un'ora e mezza prima dell'appuntamento per il saluto alla squadra di Murat Yakin: Manuel Akanji e i suoi compagni sono stati accolti come eroi dopo la migliore performance ottenuta dai rossocrociati ai Mondiali in 72 anni. E non è mancato chi si è presentato con la maglietta 'nostalgica' di Yann Sommer, eroe della serata contro la Francia agli Europei del 2021.