Nei piani dell'Inter per la fascia destra oggi c'è Djed Spence, laterale inglese della Nazionale, che però costa moltissimo. Pur essendo sul mercato, in quanto solo riserva di Pedro Porro, il suo cartellino è valutato 35-40 milioni. Naturalmente per i nerazzurri sarebbero troppi, per questa ragione si spera nello sconto da parte del Tottenham. Ne parla Sportmediaset nell'edizione delle 13.

Il club inglese ha proposto intanto Cristian Romero, però la valutazione che dà al suo cartellino è di oltre 40 milioni. Anche il centrale argentino è considerato sul mercato. L'Inter valuterà un doppio affare con gli Spurs, nella speranza che la controparte abbassi le proprie pretese per due giocatori non più considerati necessari. Per la fascia destra occhio sempre a Guela Doué: 45 milioni di euro la richiesta dello Strasburgo, 25-30 il valore che attribuisce il club nerazzurro al suo cartellino. Forbice decisamente molto ampia.