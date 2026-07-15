Nel corso della conferenza stampa a seguito del Board of Governors tenuto a Las Vegas, il commissioner della NBA Adam Silver è tornato a parlare del progetto NBA Europe in rampa di lancio nel 2027, esprimendo la sua soddisfazione per l'andamento delle offerte: "Le cose stanno andando come speravo. Abbiamo ricevuto enorme interesse da parte di numerose città europee, comprese alcune alle quali non avevamo nemmeno chiesto di presentare una candidatura. Oggi ne abbiamo discusso con il Board: siamo nella fase finale della selezione delle candidature per un primo gruppo di città".

Silver aggunge: "Molti dei rappresentanti europei coinvolti in queste candidature saranno a New York in occasione della finale della Coppa del Mondo. Insieme al responsabile di NBA Europe Mark Tatum parteciperemo a diversi incontri con loro, approfittando della loro presenza in città. Speriamo di concludere alcuni di questi accordi nelle prossime settimane, dopodiché arriveranno gli annunci ufficiali. Nel complesso, sono molto soddisfatto del livello di interesse che sta suscitando in Europa". Ricordiamo che in ballo c'è anche Milano, la cui franchigia è contesa da RedBird-Pallacanestro Varese e Oaktree-Olimpia Milano.