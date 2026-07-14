Cristian 'Cuti' Romero è il nome nuovo per la difesa dell'Inter emerso in queste ultime ore. Sportitalia riprende i rumors spiegando come il difensore della Nazionale argentina abbia chiesto al Tottenham di partire in estate: in Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid sono interessate da tempo, così come l’Inter conferma il suo interesse anche se i costi molto elevati rendono complicata la pista. La richiesta degli Spurs per l'ex Atalanta è di 50 milioni di euro.

🚨 La richiesta del Tottenham per Cuti Romero è di 50M ⬇️ https://t.co/BCFiFUYBAv — Gianluigi Longari (@Glongari) July 14, 2026