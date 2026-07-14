Cristian 'Cuti' Romero è il nome nuovo per la difesa dell'Inter emerso in queste ultime ore. Sportitalia riprende i rumors spiegando come il difensore della Nazionale argentina abbia chiesto al Tottenham di partire in estate: in Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid sono interessate da tempo, così come l’Inter conferma il suo interesse anche se i costi molto elevati rendono complicata la pista. La richiesta degli Spurs per l'ex Atalanta è di 50 milioni di euro.
🚨 La richiesta del Tottenham per Cuti Romero è di 50M ⬇️ https://t.co/BCFiFUYBAv— Gianluigi Longari (@Glongari) July 14, 2026
Sezione: Focus / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 21:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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