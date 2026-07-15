La richiesta di archiviazione del filone relativo alla designazione degli arbitri avanzata dalla Procura di Milano in merito all'inchiesta che ha coinvolto l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e che, secondo le ultime notizie, ha visto iscritta per qualche ora nel registro degli indagati anche l'Inter ricostruisce la "sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati", ma "non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine". Lo si legge nella nota del procuratore Marcello Viola in cui si sottolinea che l'istanza di archiviare il caso "distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente, astrattamente idonee e volte a incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche".